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Рязанцы сообщили, что в доме на 3-м Мопровском переулке уже 3 дня нет горячей воды
Управляющая компания «Техрембытсервис» ссылается на РМПТС, что они не дают ресурсов. РМПТС снимают с себя ответственность и отправляет в управляющую компанию, что это их обязанность починить бойлер.

Рязанцы сообщили, что в доме на 3-м Мопровском переулке уже 3 дня нет горячей воды. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «ЧП и ДТП Рязань».

«3-й Мопровский переулок, д. 4, к. 1 уже 3 дня сидит без горячей воды. Управляющая компания „Техрембытсервис“ ссылается на РМПТС, что они не дают ресурсов. РМПТС снимают с себя ответственность и отправляет в управляющую компанию, что это их обязанность починить бойлер. В доме, по указанному адресу проживают семьи с маленькими детьми, пенсионеры, а на улице холодно», — написал автор.