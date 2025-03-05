Рязанцев предупредили об отключении света 6 и 7 марта

6 марта электричество отключат в период с 09:00 до 16:30, 7 марта — с 09:00 до 15:30.

Рязанцев предупредили об отключении света 6 и 7 марта. Об этом сообщает пресс-служба рязанских электросетей.

6 марта электричество отключат в период с 09:00 до 16:30, 7 марта — с 09:00 до 15:30. Отключение связано с проведением работ по реконструкции воздушной линии.

Света не будет по следующим адресам: