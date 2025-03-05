Рязанцев предупредили об отключении света 6 и 7 марта
6 марта электричество отключат в период с 09:00 до 16:30, 7 марта — с 09:00 до 15:30.
Рязанцев предупредили об отключении света 6 и 7 марта. Об этом сообщает пресс-служба рязанских электросетей.
6 марта электричество отключат в период с 09:00 до 16:30, 7 марта — с 09:00 до 15:30. Отключение связано с проведением работ по реконструкции воздушной линии.
Света не будет по следующим адресам:
- улица Дачная, дома №№ 46, 47, 48, 49, 49-а, 49-б, 50, 51, 52, 54, 55, 55-а, 56, 56-а, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62, 62ж1, 63-а, 64, 65, 66, 67, 68, 68б, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75.