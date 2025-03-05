Рязанцам в преддверии 8 марта напомнили о правилах выбора живых цветов

Цветы должны быть свежими, чистыми, с типичными для ботанического сорта окраской и формой соцветия.

Рязанцам в преддверии 8 марта напомнили о правилах выбора живых цветов. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Как указано в публикации, цветы должны быть свежими, чистыми, с типичными для ботанического сорта окраской и формой соцветия. Кроме того, нужно обратить внимание на стебель. Желательно, чтобы он был зеленым и не сухим.

Отмечается, что лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы.

Обменять либо вернуть их можно продавцу только при наличии у растений каких-либо недостатков.