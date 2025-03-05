Сотрудника рязанского МЧС уличили в получении взятки
Он получил деньги за фиктивную сдачу экзамена по управлению маломерными судами.
Сотрудника рязанского МЧС уличили в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
По данным следствия, 38-летний фигурант занимал должность государственного инспектора по маломерным судам. В мае 2024 года он получил от 41-летнего жителя областного центра путем безналичный перевод фиктивную сдачу практической части экзамена на право управления маломерными судами.
В отношении инспектора возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ).
Расследование уголовного дела продолжается.