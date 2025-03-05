Рязанца осудят за организацию казино в четырех городах

Уголовное дело направлено в суд.

Рязанца осудят за организацию казино в четырех городах. Об этом в среду, 5 марта, сообщила пресс-служба СУ СКР по Владимирской области в соцсетях.

Как указано в публикации, житель Рязанской области 1990 года рождения организовал азартные игры в Гусь-Хрустальном, Коврове, Рязани и Липецке. Под его руководством с марта 2017 года по 1 декабря 2023 года 12 человек выполняли заранее отведенные роли операторов, администраторов и техников, обслуживающих оборудование. Их преступную деятельность пресекли. Незаконный доход от нее составил более 66 миллионов рублей.

«Азартные игры осуществлялись путем предоставления клиентам за денежное вознаграждение доступа к компьютерам с установленным игровым программным обеспечением.

Игровая деятельность маскировалась под оказание услуг аренды компьютерной техники с доступом в интернет, для чего организатор преступления изготавливал договоры аренды, трудовые договоры и иные фиктивные документы от имени „фирм-однодневок“», — говорится в сообщении.

Расследование завершили. Его проводили при сопровождении сотрудников регионального УФСБ, а также подразделений ЭБ и ПК МВД России, УМВД Владимирской, Липецкой и Рязанской областей.

В игровых заведениях, а также в домах фигурантов провели обыски и осмотры. Там нашли более 1,7 миллиона рублей, десятки носителей электронной информации, компьютерной техники, большой объем документации.

На недвижимое имущество, автомобили и денежные средства обвиняемых на сумму более 10 миллионов рублей, в том числе на автомобиль организатора Jeep Grand Cherokee стоимостью более семи миллионов рублей наложен арест.

Уголовное дело в отношении 13 члена организованной преступной группы выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

Уголовное дело направлено в суд.

Фото и видео: пресс-служба СУ СКР по Владимирской области