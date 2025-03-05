Руководителем новой префектуры Солотчи станет ветеран СВО, подполковник Матасов

Об этом в среду, 5 марта, сообщил губернатор региона Павел Малков в соцсетях.

Руководителем новой префектуры Солотчи в Рязани станет ветеран спецоперации, десантник, гвардии подполковник Алексей Петрович Матасов. Об этом в среду, 5 марта, сообщил губернатор региона Павел Малков в соцсетях.

«Это один из примеров того, что участники СВО и на гражданской службе готовы помогать родному краю», — написал Павел Малков.

Напомним, в декабре 2024 года в Рязани утвердили появление пятой префектуры в Солотче.

Фото: Telegram-канал Павла Малкова