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Россияне нашли способ получить водительские права в обход ГАИ
Для этого будущие водители ездят за границу, чтобы проще сдать экзамен.

Россияне нашли способ получить водительские права в обход ГАИ. Об этом пишет РБК со ссылкой на экспертов Autonews.ru.

По словам руководителя проекта «Пробок.нет» Александра Шумского, теоретический экзамен в ГАИ с первого раза сдают всего 30% кандидатов. Практику удается пройти с одной попытки лишь 13% абитуриентов.

По нынешним правилам после трех попыток прийти на четвертую можно только через шесть месяцев.

«Таким образом, сроки пересдачи могут растянуться на годы. В такой ситуации люди ищут возможность обойти систему», — резюмировал специалист.

Он добавил, что такая лазейка появилась 1 апреля 2024 года в п. 18.3 ст. 25 ФЗ «О безопасности дорожного движения», который регламентирует выдачу российских национальных водительских прав на основании иностранного удостоверения, подтверждающего право на управление транспортными средствами.

Таким образом, россияне могут ездить за границу, сдавать там экзамен значительно проще, иногда без обучения в автошколе, а затем обменять иностранные права на отечественные полностью легально. Для этого нужна лишь медсправка и сдача теории.

На фоне популярности такого способа образовалось множество фирм, предлагающих туры в другие страны для получения водительского удостоверения. Однако стоит помнить, что подобная мера может привести к увеличению числа неопытных водителей на дорогах, что повышает риски происшествий.