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Россиянам с избыточным весом предложили предоставлять скидки в спортзалы
Инициатива предполагает предоставление льгот после получения соответствующей справки. Скидку предлагается варьировать в зависимости от степени ожирения.

Россиянам с избыточным весом предложили предоставлять скидки в спортзалы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой зампреда комитета Госдумы по спорту Амира Хамитова.

«Ожирение — это один из главных медицинских бичей нашего времени. Из-за неправильного питания и сидячего образа жизни им страдает все больше людей… Я предлагаю предоставлять таким людям скидку для покупки абонемента в спортзал», — сказал он.

По информации министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, четверть населения страны страдает этой проблемой. Избыточным весом обладают 20,6% мужчин и 27,4% женщин.

Хамитов отметил, что наиболее эффективный способ решения — физическая активность, однако высокие цены в фитнесс-центры часто становятся проблемой для граждан. Инициатива предполагает предоставление льгот после получения соответствующей справки. Скидку предлагается варьировать в зависимости от степени ожирения.