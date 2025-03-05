Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с посылками

Человеку звонят от имени «Почти России» с информацией о заказном письме или посылке. Жертву убеждают для уточнения адреса воспользоваться чат-ботом в Telegram. Схема направлена на получение доступа к аккаунту человека.

Мошенники начали использовать бот в Telegram от имени «Почты России», чтобы попытаться украсть деньги. Об этом в среду, 5 марта, сообщило ТАСС со ссылкой на МВД.

Как указано в публикации, человеку звонят от имени «Почти России» с информацией о заказном письме или посылке. Жертву убеждают для уточнения адреса воспользоваться чат-ботом в Telegram. Схема направлена на получение доступа к аккаунту человека.

Россиян призвали перепроверять входящие сообщения по официальным каналам.