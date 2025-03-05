Российские банки хотят обязать сделать раздел со списаниями денег за подписки

Предлагается обязать банки создать в мобильных приложениях и на официальных сайтах особый подраздел «Подписки», где отображалась бы информация о регулярных списаниях с карты.

Российские банки хотят обязать сделать раздел со списаниями денег за подписки. С инициативой выступил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж, передало издание RT в среду, 5 марта.

По его словам, модель регулярной оплаты за доступ к контенту стала привычной, поэтому внимание пользователя к условиям оформления подписки снижается, а количество сервисов и продуктов, предполагающих модель бессрочной подписки, растет.

«Нередка ситуация, в которой пользователь обнаруживает неидентифицируемое списание со своей банковской карты на крупную сумму. Это могут быть как изменившие условия добросовестные поставщики услуг, недостаточно ясно предупредившие о повышении цен, так и мошенники, воспользовавшиеся невниманием клиента при оформлении, например, интернет-заказа», — пояснил он.

Кроме того, по словам собеседника издания, поставщики услуг могут предоставлять якобы бесплатные подписки на доступ к цифровому контенту, которые в итоге оказываются платными.

В связи с этим он предложил обязать банки создать в мобильных приложениях и на официальных сайтах особый подраздел «Подписки», где отображалась бы информация о регулярных списаниях с карты.