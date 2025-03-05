Опубликован прогноз погоды на 6 марта в Рязанской области
В области будет облачно. Ожидается мокрый снег, дождь. Ночью на дорогах местами прогнозируют гололедицу. Ветер будет западной четверти, до 17 метров в секунду.
Опубликован прогноз погоды на четверг, 6 марта, в Рязанской области. Его разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В области будет облачно. Ожидается мокрый снег, дождь. Ночью на дорогах местами прогнозируют гололедицу. Ветер будет западной четверти, до 17 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит -4, +1°С, днем — +2, +7°С.