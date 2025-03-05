Названы самые редкие и популярные имена, которые давали рязанцы детям в феврале

Отмечаеься, что в последний месяц зимы на свет появились 46 девочек и столько же мальчиков.

Названы самые редкие и популярные имена, которые давали рязанцы детям в феврале. Об этом сообщает Перинатальный центр.

Отмечаеься, что в последний месяц зимы на свет появились 46 девочек и столько же мальчиков.

Самыми популярными женскими именами стали Василиса, Виктория, Варвара и Вероника.

Родились в перинатальном центре также Аделина, Аглая, Юлиана, Мия, Оливия и Эмилия, а также Надежда, Вера и Людмила.

Мальчиков чаще всего называли Иванами, Александрами, Григориями, Кириллами, Львами, Тимофеями. Редкими именами стали Мирон, Гордей, Артур, Платон, Роберт, Макар и Константин.