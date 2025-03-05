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Названо количество россиян, находящихся в окупированной ВСУ Судже Курской области
Российские военные пытаются создать такие условия ВСУ, чтобы им невыгодно было продолжать удерживать город.

Названо количество россиян, находящихся в окупированной ВСУ Судже Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта Олега Иванова.

По его данным, там остаются около 1-2 тысяч мирных жителей — граждан России. Эти люди не успели эвакуироваться.

Поэтому российские военные пытаются создать такие условия ВСУ, чтобы им невыгодно было продолжать удерживать город.

Эксперт добавил, что связи с оставшимися людьми нет.