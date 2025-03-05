На Солнце произошла мощная вспышка

Она длилась почти 10 минут, явлению присвоен класс M.

На Солнце произошла мощная вспышка. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

«5 марта в 14:50 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4016 (S25E43) зарегистрирована вспышка M1.7 продолжительностью 9 минут», — говорится в сообщении.

Явление в зависимости от мощности рентгеновского излучения делится на пять классов: A, B, C, M и X. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Их облака, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.