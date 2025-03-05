Молодежный хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» проведет домашнюю серию игр

6 и 7 марта в 19:00 спортсмены выйдут на лед против команды «Гвардия» (Краснодар). 10 и 11 марта в 19:00 состоится матч с МХК «Белгород».

МХК «Рязань-ВДВ», представляющий Рязанскую область в Национальной молодежной хоккейной лиге, попробует свои силы в борьбе за Кубок регионов.

На днях для рязанцев стартует заключительная домашняя серия игр в рамках регулярного чемпионата. 6 и 7 марта в 19:00 спортсмены выйдут на лед против команды «Гвардия» (Краснодар). 10 и 11 марта в 19:00 состоится матч с МХК «Белгород».