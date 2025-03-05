Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

За сутки Украина потеряла более 215 военнослужащих. Кроме того, уничтожены танк ВСУ, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронемашины, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и два миномета, стация радиоэлектронной разведки, инженерная машина разграждения, а также шесть пунктов управления БПЛА.