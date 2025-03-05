Лукашенко предложил провести переговоры России, США и Украины в Белоруссии

Президент Белоруссии заявил, что ждет Трампа, Путин и Зеленского.

Лукашенко предложил провести переговоры России, США и Украины на территории Белоруссии. Об этом пишет РБК.

Президент Белоруссии заявил, что ждет Трампа, Путин и Зеленского.

«Приезжайте, вот здесь сядем, спокойно, без шума, без криков договоримся. Поэтому передайте Трампу: я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским, сядем и спокойно договоримся», — сказал Лукашенко.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский готов сесть за стол мирных переговоров.