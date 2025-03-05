Лимиты на выпуск банковских карт могут ввести в России

Глава генпрокуратуры на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина, посвященном борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, заявил, что надзорное ведомство прорабатывает возможность введения на законодательном уровне лимитов на выпуск карт.

Лимиты на выпуск банковских карт могут ввести в России. Об этом сообщило РИА Новости в среду, 5 марта.

Глава генпрокуратуры на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина, посвященном борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, заявил, что надзорное ведомство прорабатывает возможность введения на законодательном уровне лимитов на выпуск банковских карт.