Клиенты ПАО «РЭСК» могут получить кешбэк за оплату электричества

До 30 июня 2025 года по мск при оплате счетов ПАО «РЭСК» через Систему быстрых платежей (СБП) жители Рязанской области получат кешбэк* в размере 3% от суммы платежа.
Для этого необходимо зарегистрироваться в программе лояльности на сайте:
В течение нескольких минут кешбэк вернётся рублями на банковский счет, с которого была совершена оплата.
Подробнее об условиях акции на
Акцию проводит Национальная система платёжных карт (НСПК — операционный платежный и клиринговый центр СБП). Сведения об организаторе акции, правилах проведения акции, размере кешбэка, начисляемого клиенту, и правила программы лояльности доступны на сайте:
*Кешбэк — частичный возврат денежных средств.