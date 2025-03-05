Изобретатели и рационализаторы ГРПЗ сэкономили предприятию 8 млн рублей

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) подведены итоги ежегодных внутризаводских конкурсов на присвоение званий «За достижение лучших показателей в изобретательской и рационализаторской работе среди подразделений предприятия», «Лучший изобретатель», «Лучший рационализатор». На предприятии за год было внедрено 504 рацпредложения, которые позволили сэкономить более 8 млн руб.

«Анализ рационализаторской деятельности на предприятии показал рост количества рацпредложений и их внедрения в производственную деятельность ГРПЗ. В 2024 году подано 560 рационализаторских предложений, из них 504 внедрены на предприятии. Экономический эффект от их использования составил более 8 млн руб., что выше прошлогоднего показателя на 18%. Кроме того, на 11 объектов промышленной собственности получены охранные документы Роспатента», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Звания «Лучший изобретатель» удостоены три сотрудника предприятия: Андрей Гузовский, Валерий Кабанов и Константин Филиппов.

Лучшими рационализаторами признаны семь заводчан: Руслан Синяков, Анастасия Филатова, Евгений Авдеев, Ольга Дудина, Максим Амелин, Юлия Степанова, Полина Босенко.

Так, например, деятельность Анастасии Филатовой связана с созданием, модернизацией и внедрением в основное производство образцов технологической оснастки, средств технического контроля, позволяющих обеспечить качественный рост промышленных процессов и сократить расходы в сфере организации подготовки производства продукции. Она является автором 52 рационализаторских предложений, экономический эффект от которых составил более 270 тыс. руб.

По итогам соревнования «За достижение лучших показателей в изобретательской и рационализаторской работе среди подразделений предприятия» отмечены семь заводских комплексов и отделов.

В рамках заводского Дня качества генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов поздравил лучших изобретателей и рационализаторов по итогам 2024 года. Он поблагодарил работников предприятия за то, что они находят возможность заниматься творческим трудом в условиях напряженного графика выполнения производственных заданий. Все победители награждены дипломами и денежными премиями.

В настоящее время ГРПЗ является правообладателем более 460 охраняемых объектов интеллектуальной собственности, большинство из которых использованы в производственной деятельности.

На ГРПЗ действует гибкая система стимулирования работников, занимающихся изобретательством и рационализаторством. Она включает как материальные, так и моральные факторы