Аналитика ВТБ: продажи ипотеки в России снизились на треть

В феврале российские банки выдали ипотечные кредиты на сумму около 210 млрд рублей. Это более чем на треть меньше, чем в феврале 2024 года, но в 1,6 раза выше, чем в январе 2025 года. Таковы данные аналитики ВТБ.

Основной драйвер роста — программы господдержки, на которые пришлось около 70% от общего числа сделок. Самая популярная программа «семейная» — по ней в феврале на рынке в целом было оформлено 6 из 10 кредитов.

Лидерами по объему ипотечных сделок в банке в феврале стали Москва и Московская область (12,2 млрд рублей), Краснодарский край (2,8 млрд рублей), Санкт-Петербург с Ленинградской областью (2,3 млрд рублей).

«Прирост ипотечных продаж по сравнению с январем — сезонное явление, поэтому о кардинальном изменении ситуации говорить не приходится. Год к году сегмент жилищного кредитования по-прежнему демонстрирует отрицательную динамику. Несмотря на наблюдаемое снижение рыночных ставок, они остаются очень высокими, поэтому тренд по „охлаждению“ спроса продолжится. Реального оживления спроса можно ждать не раньше 2026 года, когда ставки по рыночным ипотечным программам станут более доступными», — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.