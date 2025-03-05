Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 05
Чтв, 06
Птн, 07
ЦБ USD 89.79 0.55 06/03
ЦБ EUR 95.7 1.8 06/03
Нал. USD 91.65 / 90.77 05/03 17:00
Нал. EUR 97.45 / 97.00 05/03 17:00
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» развеял зимнюю хандру на соревнованиях по подледной рыба...
1 марта 2025 года, Борковский затон бурлил от активност...
3 марта 14:28
4 219
Эксперты рассказали, к чему приведет теплая зима без снега в Рязанской...
Зима традиционно ассоциируется у рязанцев со снегом и м...
27 февраля 14:32
15 258
Преимущества субсидированного лизинга для бизнеса
Как программа EXEED LEASING помогает увеличить прибыль?
25 февраля 12:16
14 388
Как жить после войны? Рязанский ветеран Афганистана рассказал об адапт...
В Год защитника Отечества и накануне 23 февраля редакци...
22 февраля 18:15
19 823
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Аналитика ВТБ: продажи ипотеки в России снизились на треть

В феврале российские банки выдали ипотечные кредиты на сумму около 210 млрд рублей. Это более чем на треть меньше, чем в феврале 2024 года, но в 1,6 раза выше, чем в январе 2025 года. Таковы данные аналитики ВТБ.

Основной драйвер роста — программы господдержки, на которые пришлось около 70% от общего числа сделок. Самая популярная программа «семейная» — по ней в феврале на рынке в целом было оформлено 6 из 10 кредитов.

Лидерами по объему ипотечных сделок в банке в феврале стали Москва и Московская область (12,2 млрд рублей), Краснодарский край (2,8 млрд рублей), Санкт-Петербург с Ленинградской областью (2,3 млрд рублей).

«Прирост ипотечных продаж по сравнению с январем — сезонное явление, поэтому о кардинальном изменении ситуации говорить не приходится. Год к году сегмент жилищного кредитования по-прежнему демонстрирует отрицательную динамику. Несмотря на наблюдаемое снижение рыночных ставок, они остаются очень высокими, поэтому тренд по „охлаждению“ спроса продолжится. Реального оживления спроса можно ждать не раньше 2026 года, когда ставки по рыночным ипотечным программам станут более доступными», — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.