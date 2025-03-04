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«Зеленый сад» продлил конкурс с iPhone в качестве главного приза

По просьбам рязанцев сроки проведения конкурса рисунков «Квартира мечты моей мамы» продлены до 31 марта. Об этом сообщила пресс-служба компании «Зеленый сад».

Принять участие могут дети от четырех до 14 лет. Победителей определят в трех возрастных категориях, они получат электронные книги с жидкими чернилами.

Также среди всех участников будет разыгран розовый iPhone. Имена победителей озвучат 2 апреля на сайте и в соцсетях «Зеленого сада».

Бонус для каждого ребенка, отправившего рисунок, — сертификат на бесплатное занятие в детской академии развития интеллекта BOOM KIDS (ул. Кальная, д. 18 корпус 3).

Все об участии по ссылке.

Подробности об организаторе акции, порядке ее проведения, определении победителей и получении призов на сайте.