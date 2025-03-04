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Вашингтон назвал условие для возобновления военной помощи Украине
По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, такое решение может принять только президент Дональд Трамп.

Вашингтон назвал условие для возобновления военной помощи Украине. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Fox News.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, такое решение может принять только президент Дональд Трамп.

«Это будет решать президент Трамп. Что я точно знаю, так это то, что он действительно намерен заключить мирную сделку по Украине, но, к сожалению, пока что оказывается так, что украинский лидер Владимир Зеленский не желает говорить о реальном мирном соглашении», — отметила она.

По словам представительницы Белого дома, президент Украины не понимает то, что в рамках «любой хорошей сделки обе стороны уйдут немного недовольными».