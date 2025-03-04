В среду десятки домов в Рязани останутся без электричества
Света не будет с 10:00 до 15:00.
В среду десятки домов в Рязани останутся без электричества. Об этом сообщает пресс-служба рязанских электросетей.
В среду, 5 марта, с 10:00 до 15:00 электроэнергия будет отключена по следующим адресам:
- район Голенчино, 14, с/т «Энергетик», дом № 106;
- район Голенчино, 13, с/т «Изумруд», дома №№ 9, 12-а, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 25-26, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 49, 50, 52, 54, 58, 59, 62, 64, 127, 128, 131, 132, 13-6, 137;
- Голечинское шоссе, с/т «Садовод-2», дома №№ 9, 21, 28; уч. 31, 70, 32, 39, 88, 92, АЗС ООО «Пропан»;
- улица Братиславская — Стройка ООО «СЗ «Юпитер».