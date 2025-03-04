В школах Рязани 73 класса закрыли на карантин по ОРВИ

В мэрии отметили, что классы приостановили работу в 29 школах города.

В школах Рязани 73 учебных класса закрыли на карантин по ОРВИ. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В мэрии отметили, что классы приостановили работу в 29 школах города. По новой коронавирусной инфекции COVID-19 в общеобразовательных учреждениях города Рязани закрытых классов нет.

Напомним, 25 февраля таких классов было 49.

За прошедшую неделю, с 24 февраля по 2 марта, в Рязанской области зарегистрировано 8183 случая заболевания ОРВИ, что выше предыдущей недели на 8,1%, сообщили в Роспотребнадзоре.