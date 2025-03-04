В сасовской школе появилась «Парта Героя»

Парту установили в чести погибшего на СВО выпускника школы Игоря Фролова.

В сасовской школе появилась «Парта Героя». Об этом сообщает ИД «Пресса».

Открытие «Парты Героя» состоялось 4 марта в сасовской школе № 3. Парту установили в чести погибшего на СВО выпускника школы Игоря Фролова.

Фролов служил на СВО с января 2023 года. 6 февраля на угледарском направлении в селе Владимировка колонна российской техники, в составе которой был старший лейтенант Фролов, попала под удар вражеской артиллерии. Рязанец скончался.

Офицер окончил Пензенский филиал Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева. В июне 2013 у.е.хал служить в Хабаровский край. Затем служил на Сахалине в Южно-Сахалинске.