В Рязанской области поймали банду мошенников

Возбуждены уголовные дела.

В Рязанской области поймали банду мошенников. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Отмечается, что аферисты под предлогом бесплатных проверок оборудования проникали в дома и квартиры пожилых людей.

Установлено, что злоумышленники использовали базу данных с адресами и телефонами пожилых людей. Звонили и представлялись работниками организации, обслуживающей системы водо- и газоснабжения, предлагая провести бесплатную проверку оборудования.

К пенсионерам приезжали двое фигурантов. Один из них на кухне имитировал осмотр и тестирование техники, отвлекая внимание хозяев жилища. Второй в это время искал в комнатах деньги и ценности.

По этой схеме совершены как минимум девять краж на территории Рязанской, Владимирской, Ивановской и Костромской областей.

Возбуждены уголовные дела. Фигурантов заключили под стражу.