В Рязанской области осудят курьера телефонных мошенников
По версии следствия, в мае 2024 года обвиняемый вступил в сговор с неустановленным лицом. Злоумышленники по телефону сообщали гражданам, что их родственник попал в ДТП и находится в больнице, в связи с чем нужны деньги.
В Кораблинском районе осудят курьера телефонных мошенников. Об этом во вторник, 4 марта, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, в мае 2024 года обвиняемый вступил в сговор с неустановленным лицом. Злоумышленники по телефону сообщали гражданам, что их родственник попал в ДТП и находится в больнице, в связи с чем нужны деньги. Обвиняемый получил от двух обманутых женщин 355 тысяч рублей.
Прокуратура Кораблинского района утвердила обвинительное заключение в отношении 24-летнего мужчины, обвиняемого по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Уголовное дело направлено в Кораблинский районный суд.