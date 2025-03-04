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В Рязанской области осудят курьера телефонных мошенников
По версии следствия, в мае 2024 года обвиняемый вступил в сговор с неустановленным лицом. Злоумышленники по телефону сообщали гражданам, что их родственник попал в ДТП и находится в больнице, в связи с чем нужны деньги.

В Кораблинском районе осудят курьера телефонных мошенников. Об этом во вторник, 4 марта, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в мае 2024 года обвиняемый вступил в сговор с неустановленным лицом. Злоумышленники по телефону сообщали гражданам, что их родственник попал в ДТП и находится в больнице, в связи с чем нужны деньги. Обвиняемый получил от двух обманутых женщин 355 тысяч рублей.

Прокуратура Кораблинского района утвердила обвинительное заключение в отношении 24-летнего мужчины, обвиняемого по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Уголовное дело направлено в Кораблинский районный суд.