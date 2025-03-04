В Рязанской области осудят курьера телефонных мошенников

По версии следствия, в мае 2024 года обвиняемый вступил в сговор с неустановленным лицом. Злоумышленники по телефону сообщали гражданам, что их родственник попал в ДТП и находится в больнице, в связи с чем нужны деньги.