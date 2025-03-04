В Рязанской области две енотовидные собаки попали в объектив фотоловушки

Животные поселились в оставленной барсучьей норе на период гона.

В Рязанской области две енотовидные собаки попали в объектив фотоловушки. Об этом сообщила группа «Окский государственный природный заповедник» ВКонтакте.

Животные поселились в оставленной барсучьей норе на период гона. По данным сотрудников заповедника, енотовидные собаки создают пары еще осенью, но сохраняют дружеское взаимодействие. На стадию брачного периода они обычно выходят в феврале, она длится 2-3 недели и после самка около двух месяцев будет вынашивать щенков, которых рождается 6-8 штук.

Фото: группа «Окский государственный природный заповедник» ВКонтакте.