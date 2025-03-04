В Рязани задержали 43-летнего мужчину с наркотиком

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере).

Полицейские задержали жителя Рязанской области и нашли у него синтетический наркотик. Об этом во вторник, 4 марта, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Автопатруль проезжал по улице Затинной в Рязани и заметил подозрительного гражданина. Как указано в публикации, мужчина что-то искал в кустах. Полицейские решили проверить его личность. Во время беседы 43-летний житель Клепиковского района признался, что у него есть запрещенные вещества.

Для разбирательства на место прибыли сотрудники регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России. Во время досмотра оперативники нашли у мужчины сверток с наркотическим средством массой 1,13 грамма.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере).