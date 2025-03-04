В Рязани водитель мотоцикла пересек две сплошные и заехал на тротуар
Инцидент произошел во вторник, 4 марта, на Куйбышевском шоссе.
В Рязани водитель мотоцикла пересек две сплошные и заехал на тротуар. Об этом в редакцию РЗН. инфо сообщили очевидцы.
Инцидент произошел во вторник, 4 марта, на Куйбышевском шоссе. На кадрах видно, что мужчина решил развернуться, переехав через две сплошные полосы и заехал на тротуар перед пешеходами.
По словам очевидцев, водитель создавал аварийные ситуации на дороге.