В Рязани водитель мотоцикла пересек две сплошные и заехал на тротуар

Инцидент произошел во вторник, 4 марта, на Куйбышевском шоссе.

В Рязани водитель мотоцикла пересек две сплошные и заехал на тротуар. Об этом в редакцию РЗН. инфо сообщили очевидцы.

Инцидент произошел во вторник, 4 марта, на Куйбышевском шоссе. На кадрах видно, что мужчина решил развернуться, переехав через две сплошные полосы и заехал на тротуар перед пешеходами.

По словам очевидцев, водитель создавал аварийные ситуации на дороге.