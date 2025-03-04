В Рязани в ДТП пострадала 17-летняя девушка
ДТП произошло 3 марта, примерно в 12:20, на 189-ом километре автодороги М-5 «Урал».
В Рязани в ДТП пострадала 17-летняя девушка. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло 3 марта, примерно в 12:20, на 189-ом километре автодороги М-5 «Урал».
По предварительной информации полиции, 35-летний местный житель на «КамАЗе» столкнулся с автомобилем «Рено Логан», за рулем которого был 52-летнеий житель Пензы.
17-летняя девушка, пассаж последней машины, получила травмы. Ее доставили в медучреждение.
Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.