В Рязани после обращения жителей демонтировали незаконный гараж

Гараж демонтировали на улице Профессора Никулина

В Рязани после обращения жителей снесли незаконный гараж. Об этом сообщили в Telegram-канале Муниципального центра управления города.

На прошедшей неделе, с 24 февраля по 2 марта, жители оставляли обращения в соцсетях. В частности, они просили демонтировать незаконный гараж на улице Профессора Никулина. Работы провели.

Кроме того, специалисты по просьбе жителей: