В Рязани после обращения жителей демонтировали незаконный гараж
Гараж демонтировали на улице Профессора Никулина
В Рязани после обращения жителей снесли незаконный гараж. Об этом сообщили в Telegram-канале Муниципального центра управления города.
На прошедшей неделе, с 24 февраля по 2 марта, жители оставляли обращения в соцсетях. В частности, они просили демонтировать незаконный гараж на улице Профессора Никулина. Работы провели.
Кроме того, специалисты по просьбе жителей:
- установили урну на остановке общественного транспорта «Мясокомбинат»;
- вывезли ветки и мусор с участка около Липецкого моста и покрышки с дороги по улице 9-я Линия.