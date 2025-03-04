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В Рязани осудили жителя Краснодара за неправомерный оборот средств платежей
Советский районный суд рассмотрел уголовное дело и признал мужчину виновным по части 1 статьи 187 УК РФ

В Рязани осудили жителя Краснодара за неправомерный оборот средств платежей. Об этом во вторник, 4 марта, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что в ноябре 2022 года осужденный, являясь фиктивным руководителем юрлица, открыл в кредитно-финансовых организациях Рязани корпоративные расчетные счета удаленного пользования. При этом он осознавал, что, будучи номинальным руководителем, предпринимательскую деятельность от имени организации осуществлять не будет.

Получив электронные средства платежа, позволяющие проводить операции с финансами, он сообщал третьим лицам логин и пароль для доступа к системе дистанционного обслуживания банка, телефоны сотовой связи и корпоративные карты.

Тем самым обсужденный совершил сбыт электронных средств платежа, предназначенных для дальнейшего противоправного вывода в неконтролируемый оборот денежных средств по расчетному счету компании.

Советский районный суд рассмотрел уголовное дело и признал мужчину виновным по части 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год со штрафом в размере 100 тысяч рублей.