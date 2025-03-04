В Рязани ноявилось новое граффити с портретом Иосифа Бродского

Работа стала первой в рамках арт-проекта «85 портретов Бродского по всему миру», приуроченного к 85-летию со дня рождения поэта.

В Рязани появилось граффити с портретом Иосифа Бродского. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» художник Олег Лукьянов.

Работа стала первой в рамках арт-проекта «85 портретов Бродского по всему миру», приуроченного к 85-летию со дня рождения поэта.

Образ грибов, по задумке автора, связывает рязанский колорит и наследие нобелевского лауреата.