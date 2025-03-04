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В Рязани начали подготовку к проведению Дней защиты от экологической опасности
Они пройдут с 15 апреля по 5 июня.

В Рязанской области создали рабочую группу для подготовки к Дням защиты от экологической опасности. Соответствующее распоряжение регионального правительства опубликовали «Рязанские ведомости».

Председателем рабочей группы назначили министра природопользования региона Александра Новикова. Участникам необходимо до 11 апреля 2025 года составить план мероприятий в рамках акции.

Дни защиты от экологической опасности в Рязанской области проведут с 15 апреля по 5 июня.

Рабочая группа подведет итоги акции до 4 июля.