В Рязани из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали более 10 человек
Во вторник, 4 марта, в 3:12 поступила информация о пожаре в Рязани
Во вторник, 4 марта, в 3:12 поступила информация о пожаре в Рязани, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Горела квартира в пятиэтажном доме. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Повреждена ванная комната.
Отмечается, что эвакуировано 12 человек, из них шестеро — дети.
На тушение выезжали два спецавтомобиля и 13 человек личного состава.
Пострадавших нет.