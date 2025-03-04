Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 04
Срд, 05
Чтв, 06
ЦБ USD 89.25 0.99 04/03
ЦБ EUR 92.85 1.28 04/03
Нал. USD 91.50 / 90.90 04/03 10:10
Нал. EUR 95.20 / 96.80 04/03 10:10
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» развеял зимнюю хандру на соревнованиях по подледной рыба...
1 марта 2025 года, Борковский затон бурлил от активност...
Вчера 14:28
1 817
Эксперты рассказали, к чему приведет теплая зима без снега в Рязанской...
Зима традиционно ассоциируется у рязанцев со снегом и м...
27 февраля 14:32
13 038
Преимущества субсидированного лизинга для бизнеса
Как программа EXEED LEASING помогает увеличить прибыль?
25 февраля 12:16
12 040
Как жить после войны? Рязанский ветеран Афганистана рассказал об адапт...
В Год защитника Отечества и накануне 23 февраля редакци...
22 февраля 18:15
17 563
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали более 10 человек
Во вторник, 4 марта, в 3:12 поступила информация о пожаре в Рязани

Во вторник, 4 марта, в 3:12 поступила информация о пожаре в Рязани, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Горела квартира в пятиэтажном доме. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Повреждена ванная комната.

Отмечается, что эвакуировано 12 человек, из них шестеро — дети.

На тушение выезжали два спецавтомобиля и 13 человек личного состава.

Пострадавших нет.