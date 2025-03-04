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В Рязань поступили новые маневровые локомотивы ТЭМ23
Всего на МЖД поступило пять ТЭМ23. Их передали в депо «Рязань», позже они отправятся на станцию «Рыбное».

В Рязань поступили новые маневровые локомотивы ТЭМ23. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Всего на МЖД поступило пять ТЭМ23. Их передали в депо «Рязань», позже они отправятся на станцию «Рыбное». Для работы на них уже обучили 22 локомотивные бригады. К концу марта их число увеличится до 47.

«Это на 100% российская машина. Ее отличают концептуальный дизайн и модульная конструкция: силовая установка и кабина машиниста состоят из отдельных блоков. Любой из них можно заменить, не отправляя в длительный ремонт локомотив целиком», — отметили в сообщении.