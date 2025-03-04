В России введут наказание за несообщение о диверсии

Во вторник, 4 марта, Госдума приняла в I чтении проект о лишении свободы на срок до года за несообщение о подготовке диверсии.

В России введут наказание за несообщение о диверсии. Об этом сообщает ТАСС.

Во вторник, 4 марта, Госдума приняла в I чтении проект о лишении свободы на срок до года за несообщение о подготовке диверсии.

Авторы законопроекта отмечают, что в условиях проведения специальной военной операции на территории России наблюдается повышение количества диверсионных атак на значимые объекты.