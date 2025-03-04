В России в преддверии 8 марта продажи тюльпанов снизились

Продажи тюльпанов снизились на 4% на фоне роста цен на них, сообщили эксперты.

В России в преддверии 8 марта продажи тюльпанов снизились на 4% на фоне роста цен на них. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на экспертов.

По данным агентства, тюльпаны подорожали на четверть, до 2,4 тысячи рублей за букет. При этом средний чек на розы — 2 405 рублей, что на 12% выше уровня прошлого года.

В целом, как говорится в сообщении, букет цветов в 2025 году в несетевой рознице подорожал на 18%, до 3,1 тысячи рублей, а в онлайне — почти на четверть, превысив 5,3 тысяч рублей.

«При сохранении текущей ценовой тенденции, в начале марта 2025 года средний чек на букет цветов вырастет на 18-20%, до уровней 3,9-4 тысяч рублей по России и 4,7-4,8 тысячи рублей в Москве», — сообщили агентству эксперты.

Как указано в публикации, на цену влияют затраты на упаковку, материалы, аренду торговых площадей, оплату труда персонала и другие операционные издержки.

Ранее стало известно, что средняя стоимость тюльпанов в России приблизилась к ценам на розы.