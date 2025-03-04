В России хотят утвердить перечень игрушек для детсадов

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, над новой концепцией дошкольного образования уже начали работать.

В России хотят утвердить перечень игрушек для детсадов. Об этом сообщило ТАСС во вторник, 4 марта, со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

На заседании оргкомитета всероссийского конкурса «Родная игрушка» он заявил, министерство работает над новой концепцией дошкольного образования.

По словам Кравцова, этот период — один из основных этапов формирования всех основных психологических функций детей. Поэтому необходимо утвердить перечень игрушек, которые будут поставлять в детские сады.