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В России хотят привлекать к работе мигрантов из новых стран
В пример привели Мьянму с населением в 55 миллионов человек. Отмечается, что со страной уже ведется обсуждение этого вопроса.

В России хотят привлекать к работе мигрантов из новых стран. Об этом сообщает «Лента.ру».

По мнению властей, в мире очень много стран, которые активно и сознательно экспортируют свои трудовые ресурсы.

«Россия должна быть к этому готова, потому стоит рассматривать абсолютно новые страны в рамках сотрудничества по мигрантам, а не только ближнее зарубежье», — отметили в публикации.

В пример привели Мьянму с населением в 55 миллионов человек. Отмечается, что со страной уже ведется обсуждение этого вопроса.