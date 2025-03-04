В Курской области отразили пять контратак ВСУ

Подразделения группировки российских войск «Север» поразили формирования ВСУ в районах населенных пунктов Гончаровка, Гуево, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Старая Сорочина, Суджа и Черкасское Поречное. Отражены пять контратак Украины.

В Курской области за сутки отразили пять контратак ВСУ. Об этом во вторник, 4 марта, сообщило Минобороны в соцсетях.

Подразделения группировки российских войск «Север» поразили формирования ВСУ в районах населенных пунктов Гончаровка, Гуево, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Старая Сорочина, Суджа и Черкасское Поречное. Отражены пять контратак Украины.