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В Клепиках в муниципальной квартире обнаружили нарушения
Проверку в поселке Болонь провели после коллективного обращения граждан.

В Клепиках в муниципальной квартире обнаружили нарушения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Проверку в поселке Болонь провели после коллективного обращения граждан.

В ходе обследования были выявлены нарушения в части содержания и сохранности имущества. В жилом помещении отсутствует газовое отопление, водоснабжение и водоотведение, что требует от администрации района выполнения мероприятий по капитальному ремонту, финансирование на которое не выделялось.

Главе администрации поселения внесли представление.