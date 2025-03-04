В Клепиках в муниципальной квартире обнаружили нарушения

Проверку в поселке Болонь провели после коллективного обращения граждан.

В Клепиках в муниципальной квартире обнаружили нарушения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Проверку в поселке Болонь провели после коллективного обращения граждан.

В ходе обследования были выявлены нарушения в части содержания и сохранности имущества. В жилом помещении отсутствует газовое отопление, водоснабжение и водоотведение, что требует от администрации района выполнения мероприятий по капитальному ремонту, финансирование на которое не выделялось.

Главе администрации поселения внесли представление.