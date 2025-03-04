Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 04
Срд, 05
Чтв, 06
ЦБ USD 89.24 -0.01 05/03
ЦБ EUR 93.9 1.05 05/03
Нал. USD 91.50 / 91.00 04/03 18:25
Нал. EUR 96.00 / 97.00 04/03 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» развеял зимнюю хандру на соревнованиях по подледной рыба...
1 марта 2025 года, Борковский затон бурлил от активност...
Вчера 14:28
2 652
Эксперты рассказали, к чему приведет теплая зима без снега в Рязанской...
Зима традиционно ассоциируется у рязанцев со снегом и м...
27 февраля 14:32
13 871
Преимущества субсидированного лизинга для бизнеса
Как программа EXEED LEASING помогает увеличить прибыль?
25 февраля 12:16
12 869
Как жить после войны? Рязанский ветеран Афганистана рассказал об адапт...
В Год защитника Отечества и накануне 23 февраля редакци...
22 февраля 18:15
18 397
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Госдуме заявили о необходимости полного запрета на усыновление детей за рубеж
«Надо к этому идти. Я считаю, это дело чести для России. Мы сами позаботимся о своих детях, о своих сиротах. Отдавать детей в семьи, где мы даже никогда не узнаем, что с ними произошло?», — поделилась вице-спикер ГД Анна Кузнецова.

В Госдуме заявили о необходимости полного запрета на усыновление детей за рубеж. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на вице-спикера ГД Анну Кузнецову.

По ее словам, поступали обращения от молодых людей, которых ранее усыновили в англоязычные страны. Они хотели найти своих биологических родителей в России. Поэтому Кузнецова выступила с предложением запретить усыновление иностранцами российских детей.

«Надо к этому идти. Я считаю, это дело чести для России. Мы сами позаботимся о своих детях, о своих сиротах. Отдавать детей в семьи, где мы даже никогда не узнаем, что с ними произошло?», — поделилась она.