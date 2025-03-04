В Госдуме заявили о необходимости полного запрета на усыновление детей за рубеж

«Надо к этому идти. Я считаю, это дело чести для России. Мы сами позаботимся о своих детях, о своих сиротах. Отдавать детей в семьи, где мы даже никогда не узнаем, что с ними произошло?», — поделилась вице-спикер ГД Анна Кузнецова.

В Госдуме заявили о необходимости полного запрета на усыновление детей за рубеж. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на вице-спикера ГД Анну Кузнецову.

По ее словам, поступали обращения от молодых людей, которых ранее усыновили в англоязычные страны. Они хотели найти своих биологических родителей в России. Поэтому Кузнецова выступила с предложением запретить усыновление иностранцами российских детей.

«Надо к этому идти. Я считаю, это дело чести для России. Мы сами позаботимся о своих детях, о своих сиротах. Отдавать детей в семьи, где мы даже никогда не узнаем, что с ними произошло?», — поделилась она.