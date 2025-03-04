В Госдуме предложили ограничить доступ к каршерингу лицам до 21 года

С инициативой выступил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов

В России предложили ограничить доступ к каршерингу лицам до 21 года. С инициативой выступил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает RT.

По его словам, в последнее время в СМИ часто упоминаются трагические инциденты с участием автомобилей каршеринга.

В качестве примера он привел происшествие, которое случилось 27 февраля в Нижнем Новгороде. Тогда 18-летний водитель на арендованной машине не справился с управлением и на скорости 150 км/ч влетел в остановку общественного транспорта.

Парламентарий заявил, что нужно «навести порядок в сфере аренды автомобилей». В частности, ограничить доступ к аренде лицам до 21 года, установить минимальный стаж вождения — полтора года, сделать в автомобилях каршеринга ограничения максимальной скорости до 120 км/ч.