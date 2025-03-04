В Госдуме назвали условия для повышения выплат после выхода на пенсию

Депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, что после достижения 80 лет фиксированная часть выплаты к страховой пенсии по старости удваивается.

В Госдуме назвали условия для повышения выплат после выхода на пенсию. Об этом сообщает Lenta.Ru .

Депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, что после достижения 80 лет фиксированная часть выплаты к страховой пенсии по старости удваивается.

«В следующем месяце после достижения 80-летнего возраста или после наступления инвалидности первой группы пенсионер получает повышение — удваивается фиксированная часть выплаты к страховой пенсии по старости. Это достаточно весомое, ощутимое повышение, но при этом не требующее каких-либо специальных заявлений», — сообщила Бессараб.