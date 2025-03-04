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В Европе рассказали, сколько сможет продержаться Украина без американской помощи
По данным телеканала, страны Европы могут заменить поставки американской артиллерии, но самое современное оружие, используемое ВСУ, — американское.

В Европе рассказали, сколько сможет продержаться Украина без американской помощи. Об этом пишет Газета.RU cо ссылкой на CNN.

Отмечается, что Киев сможет поддерживать нынешний темп боевых действий только до июня 2025 года.

По данным телеканала, страны Европы могут заменить поставки американской артиллерии, но самое современное оружие, используемое ВСУ, — американское.

Ранее стало известно, что США остановили помощь Украине.