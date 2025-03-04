У рязанца отберут земельный участок, заросший сорняками

Территория заросла сорняками и кустарниками. Признаки сельскохозяйственной деятельности отсутствовали. По данным Россельхознадзора, это означало, что землю не используют по ее прямому назначению.

У рязанца отберут земельный участок, заросший сорняками. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора во вторник, 4 марта.

В 2023 году управление провело проверку на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 4,4 гектара около села Казачья Слобода Шацкого района.

Территория заросла сорняками и кустарниками. Признаки сельскохозяйственной деятельности отсутствовали. По данным Россельхознадзора, это означало, что землю не используют по ее прямому назначению.

За нарушения собственника участка привлекли к административной ответственности. Ему выписали штраф. Помимо этого, управление выдало предписание с требованием устранить нарушения. Однако его не выполнили в установленные сроки.

Позже материалы дела передали в Шацкий районный суд, потому что участок долгое время не использовали по целевому назначению, и потребовали отобрать участок.

В феврале 2025 года иск удовлетворили. Согласно решению, земельный участок у собственника отберут. Его продадут на публичных торгах.