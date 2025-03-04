Таксистов в России хотят обязать иметь в машине два детских бустера

Проект разработан для обеспечения безопасности при перевозке детей в такси.

Таксистов в России хотят обязать иметь в машине два удерживающих устройства для детей от семи до 11 лет. Законопроект внесли в Госдуму. Соответствующую информацию передало ТАСС во вторник, 4 марта.

Изменения хотят внести в закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ, о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ».

Проект, как указано в публикации, разработан для обеспечения безопасности при перевозке детей в такси.