Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 04
Срд, 05
Чтв, 06
ЦБ USD 89.25 0.99 04/03
ЦБ EUR 92.85 1.28 04/03
Нал. USD 91.50 / 90.90 04/03 10:10
Нал. EUR 95.20 / 96.80 04/03 10:10
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» развеял зимнюю хандру на соревнованиях по подледной рыба...
1 марта 2025 года, Борковский затон бурлил от активност...
Вчера 14:28
1 817
Эксперты рассказали, к чему приведет теплая зима без снега в Рязанской...
Зима традиционно ассоциируется у рязанцев со снегом и м...
27 февраля 14:32
13 038
Преимущества субсидированного лизинга для бизнеса
Как программа EXEED LEASING помогает увеличить прибыль?
25 февраля 12:16
12 040
Как жить после войны? Рязанский ветеран Афганистана рассказал об адапт...
В Год защитника Отечества и накануне 23 февраля редакци...
22 февраля 18:15
17 563
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Таксистов в России хотят обязать иметь в машине два детских бустера
Проект разработан для обеспечения безопасности при перевозке детей в такси.

Таксистов в России хотят обязать иметь в машине два удерживающих устройства для детей от семи до 11 лет. Законопроект внесли в Госдуму. Соответствующую информацию передало ТАСС во вторник, 4 марта.

Изменения хотят внести в закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ, о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ».

Проект, как указано в публикации, разработан для обеспечения безопасности при перевозке детей в такси.